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13. 07. 2019

Число жертв атаки на отель в Сомали выросло до 26

Количество погибших в результате нападения вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо (Сомали) возросло до 26 человек. Еще 56 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Как уточниил президент региона Джуббаланд Ахмед Мохамед, в результате нападения радикальной исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб" погибли 26 человек, среди которых граждане Кении, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Танзании.

В частности, по словам Махамеда, в результате нападения погиб кандидат в президенты на предстоящих региональных выборах.

Ранее в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 11 человек, еще 25 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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