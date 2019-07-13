В Австрии политик стрелял с балкона по воображаемым портретам президента

В Австрии задержали политика из ультраправой Партии свободы, который открыл многократный огонь с балкона своей квартиры. Как сообщает издание ORF, 57-летний политик, имя которого не называют, в целом выстрелил 29 раз из пистолета. Инцидент произошел в городе Бергхайм в 5 километрах от Зальцбурга. По сообщениям, никто не пострадал.

Полицию вызвали соседи мужчины, обеспокоены его нетрезвым поведением. Полицейские пришли на место, успокоили дебошира и ушли. Однако вызвать правоохранителей пришлось второй раз, поскольку политик начал стрелять. Пистолетом он владел на законных основаниях.

По сообщению СМИ, политик был разгневан по поводу увольнения министра внутренних дел Герберта Кикля после скандала с видео Ибицы, приведшего к развалу правительства.

Источники в полиции сообщили, что политик сначала решил пострелять по фотографиям президента Александра ван дер Беллена и бывшего канцлера Себастьяна Курца, которые планировал прикрепить в кустах возле своего дома. Но поскольку это создавало для него много хлопот, он просто представил их лица и открыл огонь.

После инцидента его отправили в больницу для осмотра медиков. Поскольку никто не пострадал, мужчину отпустили, но выдали запрет на пользование оружием.

В Партии свободы сообщили, что политика отстраненили.

Ранее в Киеве мужчина открыл стрельбу в ресторане и ранил барменшу.

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Источник: korrespondent.net