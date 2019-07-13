Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июля 2019, суббота, 14:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
13. 07. 2019

В Испании на забеге быков пострадали пять человек

Пять человек госпитализированы из-за травм, полученных на седьмой день забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сан-Фермин в этом году проходит в Памплоне с 7 по 14 июля. Каждое утро тысячи людей приходят на узкие улочки города, чтобы принять участие в многовековой традиции забега с быками.

Длина забега - 875 метров. Люди бегут рядом с шестью специально разведенными агрессивными быками, пытаясь уклониться от их рогов и копыт.

Cмотрите фотогалерею: В Испании на забеге быков пострадали пять человек

Красный Крест сообщил, что на этот раз никто не пострадал от укола бычьих рогов. Двое получили травмы руки после падения, двое других - ушибы головы, еще один человек получил травму грудной клетки.

Ранее в Индии по меньшей мере два зрителя умерли после того, как их сбили быки на фестивали-"корриде".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.