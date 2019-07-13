Гуайдо: Власти Венесуэлы похитили двух оппозиционеров

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о похищении двух его соратников режимом действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщается на на страницу Гуайдо в Twitter.

По его словам, соратники режима Мадуро похитили двух оппозиционеров Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые находились в Каракасе и защищали семью лидера оппозиции.

"Режим похитил членов моей команды Санчеса и Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо", - говорится в заявлении Гуайдо.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Барбадосе власти Венесуэлы и оппозиция договорились поддерживать постоянный диалог о мире. А в конце мая Мадуро заявил, что в течение нескольких месяцев представители правительства и оппозиции вели тайные переговоры для урегулирования кризиса.

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Источник: korrespondent.net