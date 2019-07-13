Главу одесской ОГА определит конкурс – Зеленский

Кандидатура нового председателя Одесской облгоадминистрации будет определена на открытом конкурсе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 13 июля.

Так, на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе на вопрос присутствующих, будет ли назначен новый глава Одесской ОГА, Зеленский ответил: "Сегодня – нет".

"У нас есть идея по этому поводу… Из-за того, что очень много источников что-то на Андрейчикова пишут (бизнесмен Андрей Андрейчиков – ред.), я хочу реально хоть что-то, хоть одно доказательство… Очень много людей, которые манипулируют в СМИ, поэтому я думаю, что мы примем решение. Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области, мы нашли там очень мощных людей… Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже Андрейчиковым, которого я лично знаю. То есть мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс. Потому что это очень ответственная миссия, и мы не хотим вас, одесситы, подвести", – пояснил президент.

Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, и это решение его не касается.

Ранее 26 июня Кабинет министров на заседании поддержал назначение восьми глав ОГА, чьи кандидатуры предложил Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагалось назначить Андрея Андрейчикова. Он – один из крупнейших операторов рынка металлолома в Украине, возглавляет общественную организацию Ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

Одесские активисты обвиняют Андрейчикова в знакомстве и связях с одним из одесских сепаратистов, лидером партии Родина, бывшим депутатом Рады Игорем Марковым. Хотя сам Андрейчиков заявил, что не знаком с Марковым.

Также Владимир Зеленский заявлял, что не знает о связях Андрейчикова с сепаратистами и попросил предоставить ему доказательства.

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Источник: korrespondent.net