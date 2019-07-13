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13. 07. 2019

В Непале более 30 человек погибли из-за наводнений и оползней

В Непале по меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливных дождями, которые обрушились на страну вечером в четверг. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные местного МВД в субботу, 13 июля.

Отмечается, что стихия затронула 21 район Непала. Властям удалось эвакуировать 831 человека на данный момент. При этом почти 28 тысяч сотрудников полиции готовы к проведению спасательной операции в разных районах страны.

Министерство внутренних дел призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны, поскольку дожди продолжатся до воскресенья.

Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны, 14 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее на этой неделе сообщалось о сильном наводнении в Испании. Потоки воды смывали автомобили с дороги, один человек погиб.

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Источник: korrespondent.net

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