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13. 07. 2019

Зеленский представил главу Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины. Президент представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 13 июля.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", – сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с аннексированным Крымом.

В свою очередь Юрий Гусев отметил, что Херсонщина – это его родной регион, и с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА", – сказал Гусев.

Отмечается, что Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии Слуга народа. Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

Ранее в субботу Владимир Зеленский совершил поездку в Одессу. Он заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА. Кандидатуру нового губернатора определят на открытом конкурсе.

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Источник: korrespondent.net

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