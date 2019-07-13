Во Франции построили атомную подлодку нового поколения

Первая из шести французских атомных подводных лодок нового поколения Барракуда покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. Об этом накануне сообщило RFI.
В церемонии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли.
Первую из шести лодок Барракуда назвали Сюффрен – в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года.
"Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных лиц, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это – Сюффрен", – сказал на церемонии президент Макрон.
Барракуды – многоцелевые атомные подводные лодки. Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке. Стоимость программы превышает 9 млрд евро.
Сюффрен будет обеспечивать безопасность своих "старших братьев" – ядерным ракетоносцам типа Триумфан, и будет сопровождать флагман французских ВМС авианосец Шарль де Голль. Также он будет отслеживать подводные лодки противника и собирать разведданные.
Напомним, в мае нынешнего года в США началось строительство первой стратегической атомной подводной лодки класса Columbia.
А в апреле в России была спущена на воду атомная подлодка специального назначения проекта 09852 Белгород. Она является первым носителем аппаратов Посейдон.
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Источник: korrespondent.net
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