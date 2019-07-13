Российский телеведущий Малахов попал на Миротворец

Российского телеведущего Андрея Малахова внесли в базу сайта Миротворец. Об этом свидетельствует информация на ресурсе в субботу, 13 июля.

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – т.н. "телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованной антиукраинским пропагандистским каналом Россия 1" – говорится в сообщении.

Также указано, что Миротворец просит правоохранительные органы Украины рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Малаховым осознанных деяний "против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Накануне Андрей Малахов вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале Россия 1 прямой эфир программы Надо поговорить, который стал альтернативной отмененного телемоста между каналами Россия 1 и NewsOne. Последний отказался от участия в этом проекте из-за полученных угроз.

Также сообщалось, что ГПУ открыла два дела на телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с российским каналом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net