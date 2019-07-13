В Пакистане 10 человек погибли в ДТП с автобусом

На юге Пакистана десять человек погибли и 24 пострадали в ДТП с участием автобусом на юге Пакистана. Об этом сообщает телеканал Samaa в субботу, 13 июля.

Инцидент произошел сегодня днем в округе Сангхар возле города Шахпур Чакар. Ехавший на полной скорости автобус врезался в рикшу на дороге.

Среди жертв пять женщин, трое детей и двое мужчин. Раненых доставили в местную больницу.

Ранее в пакистанской провинции Белуджистан столкнулись грузовик и микроавтобус. Тогда 14 человек погибли и еще семеро получили ранения.

Также сообщалось, что в Пакистане подорвали автомобиль с военными. В результате взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва четверо военнослужащих погибли, еще четверо были ранены.

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Источник: korrespondent.net