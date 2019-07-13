Житель Харькова пытался незаконно переправить через украинско-российскую границу восемь килограммов канабиса в международном пункте пропуска Гоптовка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 13 июля.

Отмечается, что мужчина спрятал наркотики под обшивкой трех дверей собственного автомобиля. По предварительной оценке экспертов, стоимость товара на черном рынке составляет почти 2 млн гривен.

Открыто уголовное дело по статьям о покушении на преступление и контрабанда наркотиков (ч.2 ст.15, ч.2 ст.305 УК Украины). Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к правонарушению.

Cмотрите фотогалерею: У жителя Харькова изъяли партию наркотиков на границе

Ранее в Днепропетровской области изъяли крупную партию наркотиков. У фигуранта дела обнаружили склад метамфетамина, метадона, кокаина и каннабиса. Он отправлял "заказы" по всей Украине.

Также сообщалось, что в Киевской области задержали наркоторговцев с крупной партией метадона.

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Источник: korrespondent.net