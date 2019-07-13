В США шторм Барри перерос в ураган

Тропический шторм Барри, который сформировался на этой неделе в Мексиканском заливе, усилился до урагана первой категории. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения об ураганах США в субботу, 13 июля.

"Барри приобрел силу урагана, двигаясь к побережью Луизианы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость ветров достигла 75 миль в час (свыше 120 км/ч). По шкале ураганов Саффира-Симпсона этот показатель соответствует урагану 1-й (из пяти) категории. Это означает, что стихия может причинить вред морской инфраструктуре, судам на стоянке, деревьям и легким зданиям.

Синоптики предупреждают об опасном штормовом приливе, мощных ливнях и порывистом ветре.

Также американские СМИ сообщают, что в штате Луизиана свыше 70 тысяч человек остались без электроснабжения из-за приближения Барри. А из международного аэропорта имени Луи Армстронга в Новом Орлеане 13 июля были отменены все утренние рейсы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за приближающегося урагана Барри.

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Источник: korrespondent.net