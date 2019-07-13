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13. 07. 2019

Власти Новой Зеландии выкупят у населения оружие на 120 млн евро

Власти Новой Зеландии впервые после терактов в городе Крайстчерч провели выкуп оружия у населения. 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые в пересчете суммарно получили около 260 тысяч евро. Об этом сообщила полиция округа Кентербери в субботу, 13 июля.

Отмечается, что до 20 декабря 2019 года запланированы еще около 250 аналогичных мероприятий.

Правительство страны выделило в пересчете около 121 млн евро на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Деньги предназначаются тем, кто в свое время приобрел оружие законным образом. Владельцам будут возвращено до 95% закупочной цены. Для тех, кто обладает оружием на нелегальных основаниях, предусмотрена амнистия, если такие лица явятся в полицию добровольно.

Напомним, 15 марта 2019 года во время терактов в двух мечетях Крайстчерча был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года обладал разрешением на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.

Отметим, что в своем манифесте Таррант рассказал, что он якобы бывал в Украине.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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