Зеленский впервые посетил админграницу с Крымом

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда Чонгар на административной границе с аннексированной Автономной республикой Крым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.

Отмечается, что это первый визит президента Украины на админграницу с оккупированным Крымом с 2014 года. Зеленский ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Он пообщался с гражданами, как раз направлявшимися в сторону Крыма, и жителями соседних с КПВВ Чонгар районов.

На совещании по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ Чонгар и Каланчак новоназначенный глава Херсонской ОГА Юрий Гусев подчеркнул, что люди с временно оккупированной территории должны чувствовать, что Европа начинается с Херсонщины. И это должно выражаться в качестве обслуживания и внимании со стороны чиновников и госслужащих всех уровней. По его словам, качественная инфраструктура не была создана с 2014 года и проблемы на КПВВ являются комплексными.

Новый глава области отметил, что завершить первый этап обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября.

В свою очередь Зеленский отметил, что реализовать второй заключительный этап проекта – создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг – необходимо до 20 декабря этого года.

Давайте в 20 числах декабря – этого будет достаточно. Если нет – новый глава ОГА останется в прошлом. Это – честно, – заявил Владимир Зеленский.

В то же время участники совещания сообщили президенту, что для реализации первого этапа проекта будет достаточно уже выделенных для этого 100 млн грн. Но пока в госбюджете не предусмотрено 70 млн грн для второго этапа.

Глава государства пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

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Ранее Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.

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Источник: korrespondent.net