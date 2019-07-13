Макрон объявил о создании командования космических сил Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в здании Минобороны в преддверии Национального дня Франции в субботу, 13 июля.

Трансляция выступления Макрона велась в Twitter Елисейского дворца.

"Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, большое космическое командование будет создано в сентябре этого года", – сказал Макрон, добавив, что оно будет создано в составе военно-воздушных сил Франции.

Французский лидер добавил, что "мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники".

Отметим, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Прошлым летом он поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск.

А в декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами – структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

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Источник: korrespondent.net