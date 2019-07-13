МОН утвердило 100 стандартов высшего образования

В Украине утверждено 100 современных стандартов высшего образования: 73 – бакалавра и 27 – магистра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины со ссылкой на главу ведомства Лилию Гриневич в субботу, 13 июля.

Так, в частности, в стандартах прописаны ожидаемые результаты студента для его успешного завершения обучения.

"Начинается постоянная смена новых технологий, новых материалов, новых компетенций, которые от нас ожидают работодатели, от наших выпускников, от наших детей. Поэтому мы обязаны обновлять содержание образования. Такое обновление содержания идет также в высшем образовании. Я хочу доложить вам, что нами уже сейчас утверждено 100 стандартов высшего образования, которые разрабатывались и научно-педагогическими работниками и, главное, работодателями так же", – рассказала Гриневич.

Отмечается, что новые стандарты разрабатывались с весны 2016 года с привлечением более 800 специалистов из вузов, научных учреждений и представителей работодателей.

По словам Гриневич, процесс долго не мог сдвинуться с мертвой точки, поскольку не было Нацагентства по обеспечению качества высшего образования.

"Именно это агентство должно согласовать новый стандарт перед тем, как он вступит в силу. Чуть больше 100 дней работы НАОКВО – и вот уже 100 качественных стандартов", – добавила Гриневич.

В целом пока разработано 266 стандартов высшего образования образовательных степеней бакалавра, магистра и доктора философии.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил новый "образовательный" закон. Правительство предлагает ввести среднее образование с тремя моделями изучения украинского языка для нацменьшинств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net