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13. 07. 2019

В Бангладеш за сутки 14 человек погибли от ударов молний

За одни сутки в шести районах Бангладеш 14 человек погибли и еще один пострадал. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на полицию и местные власти в субботу, 13 июля.

Так, четыре человека, среди которых отец с двумя взрослыми сыновьями, погибли в округе Пабна на западе страны, когда они работали в поле недалеко от местной школы.

В округе Майменсингх на севере Бангладеш во время ловли рыбы погиб молодой рыбак в результате удара молнии, а его брат пострадал. Также в этой местности погибли молодой человек и мужчина, который занимался плетением бус.

Три человека грузили бананы в машину в округе Чуаданга на западе Бангладеш, когда их настиг удар молнии. А в округе Сунамгандж в центральной части страны погибли отец и его 12-летний сын, когда они ловили рыбу. Их отвезли в больницу, но спасти их не удалось.

В округе Нетракона молния убила фермера, когда он пас корову, а рядом с одним из самых крупных городов страны Раджшахи другого крестьянина поразила стихия, когда он работал в поле.

Отмечается, что в Бангладеш в мае-июне от ударов молний погибли по меньшей мере 126 человек. Среди жертв стихии 21 женщина, семеро детей и 98 мужчин. Большинство из них скончались, когда работали в поле или пасли скот. Также за этот период пострадали 53 человека.

Ранее в Ивано-Франковской области молния убила трех мужчин. Инцидент произошел на остановке, где находились пять человек. В результате удара еще две женщины пострадали.

Также сообщалось, что во время грозы во Львовской области молния убила 25-летнюю женщину. Трагедия произошла в селе Малый Дорошев

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Источник: korrespondent.net

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