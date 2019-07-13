ОБСЕ об обстреле телеканала в Киеве: Недопустимый акт запугивания

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел здания телеканала 112 Украина. Об этом сообщается на сайте организации в субботу 13 июля.

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала 112 Украина в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", – сказал Дезир.

Также он призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 13 июля в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание телеканала 112 Украина на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили повреждение фасада здания и отстрелянный тубус гранатомета. По данным СМИ, стрельбу вели два человека.

Полиция открыла уголовное дело по статье о теракте.

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Источник: korrespondent.net