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13. 07. 2019

В Канаде при крушении самолета погибли три человека

 
В канадской провинции Квебек при падении небольшого самолета три человека погибли и один получил ранения  Об этом в субботу, 13 июля, сообщил телеканал CTV.
 
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером на севере провинции недалеко от озера Булинь.
 
На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили трех погибших мужчин и одного выжившего. Последний был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.
 
В полиции заявили, что все четверо мужчин в возрасте 60-70 лет были друзьями и направлялись в район Чибугамо для рыболовной экспедиции.
 
По факту авиакатастрофы начато расследование.
 
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Ранее сообщалось, что при крушении самолета на Гавайях погиб украинец с гражданством США.

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Источник: korrespondent.net

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