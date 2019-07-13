В Канаде при крушении самолета погибли три человека

В канадской провинции Квебек при падении небольшого самолета три человека погибли и один получил ранения Об этом в субботу, 13 июля, сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером на севере провинции недалеко от озера Булинь.

На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили трех погибших мужчин и одного выжившего. Последний был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.

В полиции заявили, что все четверо мужчин в возрасте 60-70 лет были друзьями и направлялись в район Чибугамо для рыболовной экспедиции.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

На Аляске самолет врезался в гору, есть жертвы

Ранее сообщалось, что при крушении самолета на Гавайях погиб украинец с гражданством США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net