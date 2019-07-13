В Украине разработали концепцию развития английского языка в университетах

Министерство образования и науки разработало и утвердило концепцию развития английского языка в университетах. Об этом в субботу, 13 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает владение английским языком на уровне не менее В1 при поступлении и В2 − для выпуска.

Часть профильных дисциплин планируют сделать англоязычными и проводить регулярные проверки знаний. Предлагается ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалаврата.

Как отметили в МОН, к 2023 году все студенты должны овладеть английским языком на соответствующем уровне.

Для этого концепция предполагает обязательный уровень владения английским В1 при поступлении на бакалавра. Так, если уровень поступающего ниже В1, его не лишает права участвовать в конкурсе на поступление в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны будут пройти языковой интенсив для достижения уровня В1.

В стандарты высшей школы планируют прописать требование для студента бакалаврата, независимо от специальности, усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом.

Для старших уровней − магистров и докторов философии с академическим компонентом − обязательным будет уровень В2.

Кроме того, в дальнейшем хотят ввести экзамены для подтверждения владения английским языком на уровне В2.

Ранее сообщалось, что МОН утвердило 100 современных стандартов высшего образования: 73 – бакалавра и 27 – магистра.

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Источник: korrespondent.net