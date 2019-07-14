США определились с санкциями против Турции − СМИ

По данным собеседника издания, Вашингтон намерен дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".
Напомним, 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Контракт между странами был заключен в 2017 году. Его сумма составляет 2,5 миллиарда долларов, из которых часть Анкара оплатит сама, а часть − за счет российского кредита.США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности.
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Источник: korrespondent.net
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