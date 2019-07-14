Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2019, воскресенье, 00:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
14. 07. 2019

США определились с санкциями против Турции − СМИ

 
США планируют объявить о введении санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели. Об этом в субботу, 13 июня, сообщило агентство Bloomberg.

По данным собеседника издания, Вашингтон намерен дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

Как пишет Bloomberg, Белый дом уже определился с пакетом санкций против Анкары. По сведениям источников, американская администрация выбирала из трех возможных вариантов мер, которые имели разные степени воздействия.
 
Какой именно пакет ограничений в итоге решили принять власти США, собеседники не уточнили, заметив однако, что все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA (О противодействии противникам Америки через санкции). 

Напомним, 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Контракт между странами был заключен в 2017 году. Его сумма составляет 2,5 миллиарда долларов, из которых часть Анкара оплатит сама, а часть − за счет российского кредита.

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности.
 
Вашингтон требовала от Анкары отказаться от покупки российских ЗРК и приобрести взамен комплексы Patriot.
 
При этом США пригрозили приостановить или отменить продажу Турции истребителей F-35.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.