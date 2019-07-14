США определились с санкциями против Турции − СМИ

США планируют объявить о введении санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели. Об этом в субботу, 13 июня, сообщило агентство Bloomberg.

По данным собеседника издания, Вашингтон намерен дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание". По данным собеседника издания, Вашингтон намерен дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

Как пишет Bloomberg, Белый дом уже определился с пакетом санкций против Анкары. По сведениям источников, американская администрация выбирала из трех возможных вариантов мер, которые имели разные степени воздействия.

Какой именно пакет ограничений в итоге решили принять власти США, собеседники не уточнили, заметив однако, что все санкции были разработаны в рамках закона CAATSA (О противодействии противникам Америки через санкции).

Напомним, 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Контракт между странами был заключен в 2017 году. Его сумма составляет 2,5 миллиарда долларов, из которых часть Анкара оплатит сама, а часть − за счет российского кредита. США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности.

Вашингтон требовала от Анкары отказаться от покупки российских ЗРК и приобрести взамен комплексы Patriot. При этом США пригрозили приостановить или отменить продажу Турции истребителей F-35.

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Источник: korrespondent.net