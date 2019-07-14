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14. 07. 2019

Канада и Британия создают коалицию по свободе СМИ

 
Великобритания и Канада создают коалицию по обеспечению свободы средств массовой информации. Про ее формирование объявили британский министр иностранных дел Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд. Информацию о договоренностях опубликовали в субботу, 13 июля, пресс-службы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства и Канады.
 
В задачи коалиции, в частности, войдет привлечение внимания к нападениям на журналистов. При этом действия новой структуры будут направлены на то, чтобы изменить "политические расчеты" лиц, угрожающих репортерам, а также сделать более весомыми последствия для тех, кто "нарушает свободу СМИ".
 
Учредители коалиции планируют проводить ежегодные конференции с привлечением мировых лидеров и глав правительств, представителей гражданского общества и медийного сообщества. Первая подобная конференция пройдет в Канаде в 2020 году.
 
Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ − международной рабочей группой по выработке национального регулирования в медийной сфере.
 
Правовую поддержку ей будет оказывать независимая экспертная комиссия под председательством бывшего главы британского Верховного суда лорда Дэвида Нойбергера и при участии известных международных юристов, включая Амаль Клуни, спецпосланника британского МИД по вопросам свободы СМИ.
 
Решение о создании коалиции принято по итогам Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. Она собрала свыше 1500 делегатов из более чем 100 стран мира.
 
В Европе уровень свободы прессы худший со времен холодной войны − отчет
 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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