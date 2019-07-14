СМИ рассказали о рисках для Турции из-за С-400

Приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 может стать для Турции "точкой невозврата", после которой Анкара покинет ряды западных союзников. Об этом в субботу, 13 июля, сообщила немецкая гезета Die Welt.
Ежедневник подчеркивает, что сделка между двумя странами состоялась, несмотря на жесткую критику Анкары со стороны НАТО и США.
По мнению автора статьи, Турция не стала нарушать договоренность, поскольку рассматривает Россию в качестве переговорного партнера по Ближнему Востоку, а влияние Москвы в регионе, отмечает издание, значительно выше, чем у США.
Другими версиями причины заключения сделки называются желание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от США, ведь С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы.
Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, как указывает газета, Эрдоган опасается, что, если Анкара разместит американские системы Patriot, Вашингтон может отключить их в похожей ситуации.
Ранее сообщалось, что 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию.
США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности.
Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot.
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Источник: korrespondent.net