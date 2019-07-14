СМИ рассказали о рисках для Турции из-за С-400

Приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 может стать для Турции "точкой невозврата", после которой Анкара покинет ряды западных союзников. Об этом в субботу, 13 июля, сообщила немецкая гезета Die Welt.

Ежедневник подчеркивает, что сделка между двумя странами состоялась, несмотря на жесткую критику Анкары со стороны НАТО и США.

По мнению автора статьи, Турция не стала нарушать договоренность, поскольку рассматривает Россию в качестве переговорного партнера по Ближнему Востоку, а влияние Москвы в регионе, отмечает издание, значительно выше, чем у США. Другими версиями причины заключения сделки называются желание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от США, ведь С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы. Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, как указывает газета, Эрдоган опасается, что, если Анкара разместит американские системы Patriot, Вашингтон может отключить их в похожей ситуации. Ранее сообщалось, что 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot.

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Источник: korrespondent.net