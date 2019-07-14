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14. 07. 2019

В Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут

 
Около 42 тысяч жителей Манхэттена вечером 13 июля остались без электричества. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на энергетическую компанию ConEdison.
 
Отмечается, что из-за проблем с электроснабжением ряд станций нью-йоркского метро не работает, поезда проезжают их без остановки. 
 
Больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд.
 
Вышли из строя светофоры на нескольких перекрестках, многие здания функционируют благодаря резервным генераторам.
 
По словам властей города, пожарная служба реагировала на многочисленные пожары на трансформаторах, первый из которых произошел в Манхэттене, а также на сообщения людей, запертых в лифтах и ​​вагонах метро.
 
Телеканал указал, что проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города, которая случилась в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля был обесточен почти весь Нью-Йорк.

A New York City moment? Civilians directing traffic during the power outage #NYC #Blackout #blackoutnyc pic.twitter.com/Qs0s4Ge1ys

— Daryl Goldman MD (@Daryl_Goldman) July 14, 2019

Power outage on the upper west side #nyc #UWS pic.twitter.com/hwrVXjawGa

— Willie Jones (@2trainJones) July 13, 2019

Ранее сообщалось, что из-за масштабной аварии практически весь Ереван остался без электричества, мобильной связи и интернета.

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Источник: korrespondent.net

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