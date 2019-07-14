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14. 07. 2019

Приближенных Гуайдо обвинили в краже оружия

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что приближенные лидера оппозиции Хуана Гуайдо, задержанные 12 июля, обвиняются в краже оружия и попытке продать его. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщило агентство ТАСС.

"Мы следили за ними. Сотрудники службы безопасности Гуайдо несли оружие, подобное тому, которое было украдено 30 апреля у Национальной гвардии", − отметил министр.
 
Он также подчеркнул, что приближенные Гуайдо намеревались продать оружие "за 35 тысяч долларов".
 
Колумбия и США в связи с инцидентом осудили действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
 
Ранее Гуайдо сообщил, что Эрик Санчес и Джейсон Париси, охранявшие семью оппозиционера, были похищены сторонниками Мадуро.
 
Напомним, в мае разведка Венесуэлы задержала заместителя Гуайдо Эдгара Самбрано.

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Источник: korrespondent.net

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