Приближенных Гуайдо обвинили в краже оружия

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что приближенные лидера оппозиции Хуана Гуайдо, задержанные 12 июля, обвиняются в краже оружия и попытке продать его. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщило агентство ТАСС.

"Мы следили за ними. Сотрудники службы безопасности Гуайдо несли оружие, подобное тому, которое было украдено 30 апреля у Национальной гвардии", − отметил министр.

Он также подчеркнул, что приближенные Гуайдо намеревались продать оружие "за 35 тысяч долларов".

Колумбия и США в связи с инцидентом осудили действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Гуайдо сообщил, что Эрик Санчес и Джейсон Париси, охранявшие семью оппозиционера, были похищены сторонниками Мадуро.

Напомним, в мае разведка Венесуэлы задержала заместителя Гуайдо Эдгара Самбрано.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net