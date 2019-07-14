Итоги 13.07: Зеленский возле Крыма и нефть из США

Зеленский представил главу Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с аннексированным Крымом.

Президент впервые посетил админграницу с Крымом

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы.

Укртранснафта начала прокачку нефти из США

Компания Укртранснафта начала транспортировку американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Нефть сорта Bakken приняли для дальнейшей транспортировки после проверки качественных показателей.

В Париже встретились советники стран - участниц нормандского формата

Внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) провели в Париже первую встречу.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего прекращение огня.

Президент призвал и.о. главы ГФС уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке. Причиной требования стало невыполнение в полном объеме договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

Франция построила подлодку нового поколения

Первая из шести французских атомных подводных лодок нового поколения Барракуда покинула строительный зал в Шербуре. Отмечается, что ее собирали более десяти лет.

В Украине утвердили 100 стандартов высшего образования

В Министерстве образования и науки сообщили об утверждении 100 современных стандартов высшего образования: 73 – бакалавра и 27 – магистра.

По даннм МОН, новые стандарты разрабатывались более трех лет с привлечением более 800 специалистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net