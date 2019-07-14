Блэкаут в Нью-Йорке: энергоснабжение восстановлено

Энергоснабжение в Нью-Йорке, прерванное ранее из-за аварии на электрической подстанции, полностью восстановлено. Об этом в воскресенье, 14 июля, заявил журналистам глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой, сообщает РИА Новости.

Ранее в центре города произошел взрыв трансформатора, после чего тысячи людей лишились электричества.

"Несколько минут назад мне доложили, что все шесть (вышедших из строя - ред.) сетей и энергообеспечение всех 73 тысяч потребителей восстановлены", - сказал Макэвой.

По его словам, предстоит установить причину аварии трансформатора.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут, из-за чего десятки тысяч людей остались без света.

За несколько дней до этого из-за масштабной аварии практически весь Ереван остался без электричества, мобильной связи и интернета.

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Источник: korrespondent.net