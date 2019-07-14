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14. 07. 2019

В США подготовили санкции против Турции за С-400

Белый дом уже на следующей неделе может ввести пакет санкций против Турции, которая приобрела российские комплексы С-400. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Команда президента Дональда Трампа разработала пакет санкций для давления на Турцию после получения ею частей российской системы противоракетной обороны и планирует объявить о своем плане в течение ближайших дней", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что были разработаны три пакета разной степени давления на основании закона CAATSA (Акта противодействия противникам Америки через санкции), принятого в 2017 году. Окончательное слово – за Трампом, который должен поставить свою подпись под соответствующим распоряжением.

По информации одного из источников, санкции могут быть объявлены в конце следующей недели. Это связано с тем, что в понедельник - очередная годовщина переворота в Турции 2016 года, и в Белом доме хотят избежать спекуляций о том, будто США каким-то образом приурочили санкции к этой дате.

Отмечается, что план введения санкций был разработан после длительных обсуждений в Госдепартаменте, Пентагоне, а также в Совете национальной безопасности США.

СМИ рассказали о рисках для Турции из-за С-400

Ранее сообщалось, что 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. 

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot.

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Источник: korrespondent.net

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