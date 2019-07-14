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14. 07. 2019

На Донбассе ранены двое военных

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник четыре раза использовали запрещенное минскими соглашениями вооружения - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы велись в районе Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Авдеевки, Зайцевого, Новоалександровки, Новолуганского.

По данным разведки 13 июля одного врага ранили.

С начала текущих суток сепаратисты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.

Напомним, за сутки 12 июля сепаратисты 24 раза обстреляли украинских военных. Один боец ВСУ получил ранение, еще один – боевую травму.

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Источник: korrespondent.net

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