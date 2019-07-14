У пакистанского побережья исчез остров

Остров Залзала в Аравийском море недалеко от пакистанского города Гвадар больше не просматривается со спутников. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает Анадолу.
"Национальный институт океанографии Пакистана (NIO) заявил об исчезновении острова, после того как NASA предоставила фотографии со спутника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остров сформировался в 2013 году в результате извержения вулкана, вызванного землетрясением силой 7,7 баллов. Его длина составляла 90 метров, ширина - 40, а высота - 20.
Бывший директор NIO Асиф Инам указал на короткую жизнь такого типа островов.
"История грязевых островов у этих берегов уходит в далекое прошлое. Так, в результате землетрясения в Макрана в 1945 году образовалось четыре подобные острова. Грязевой остров Залзала имеет такую же структуру", - цитирует агентство ученого.
Он также напомним, что в 1999-2013 годах в том же регионе образовалось еще три острова.
Ранее сообщалось, что у берегов Дании за три года образовались 11 новых островов. А в Ирландии продавали остров за полтора миллиона долларов.
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Источник: korrespondent.net
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