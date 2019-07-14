В Британии нашли источник утечки депеш посла с критикой Трампа

Британская полиция установила ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

"Они (полиция) думают, что знают, кто ответственен за утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам", - отметил источник газеты.

По данным издания, Скотленд-Ярд совместно со службой британской внешней разведки МИ-6 и МИД Великобритании, которое проводит собственное внутреннее расследование, также установили, что утечка не была результатом хакерской атаки со стороны иностранного государства.

Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным". После этого Дэррок объявил об отставке.

В ответ Трамп назвал британского посла "глупым", "чокнутым" и "напыщенным."

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Источник: korrespondent.net