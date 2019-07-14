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14. 07. 2019

В Турцию прибыл пятый самолет с элементами С-400

Пятый самолет с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400 прибыл в Турцию. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на минобороны страны.

В ведомстве отметили, что в течение дня запланировано прибытие еще двух самолетов.

"Продолжается поставка элементов для С-400 в Турцию. В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился пятый самолет. В течение дня запланировано прибытие еще двух самолетов", - говорится в сообщении минобороны Турции.

Напомним, в пятницу Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot. А сегодня стало известно, что в США подготовили санкции против Турции за С-400.

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Источник: korrespondent.net

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