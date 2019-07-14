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14. 07. 2019

Пятеро десантников сделали предложение своим девушкам во время присяги

Во время торжественной военной присяги в Житомире сразу пятеро бойцов-срочников сделали предложение своим девушкам. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает ТСН.

Молодые солдаты не испугались ни полтысячи бойцов, ни такого же количества родственников, собравшихся на присягу. Пятеро бойцов вышли из строя, их девушек также попросили выйти вперед. Женихи при всех надели девушкам обручальные кольца.

В целом, в этом году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы. По состоянию здоровья этого призыва не прошли только двое.

Ранее сообщалось, что в Житомире одновременно родили невестка и свекровь.

А в Днепре раненый боец вышел из комы и женился в реанимации.

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Источник: korrespondent.net

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