Обвинение вице-премьера: в СБУ пояснили ситуацию

В Службе безопасности Украины подтвердили расследование по делу о растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, однако о причастности к ней вице-премьер-министра, о чем сообщалось ранее, не упомянули. Об этом говорится в ответе СБУ на журналистский запрос Кorrespondent.net.

Напомним, вечером в пятницу, 5 июля СБУ, сначала опубликовала на своем сайте информацию о разоблачении вице-премьер-министра, якобы причастного к хищению бюджетных денег, а через несколько часов без объяснений или опровержений удалила новость.

В ответе на запрос в пресс-службе ведомства заявили, что следователи СБУ в настоящий момент действительно проводят досудебное расследование по делу о возможном присвоении денег из государственного и местного бюджетов в особо крупных размерах "служащими лицами органов власти и ряда коммунальных предприятий Винницкого городского совета путем злоупотребления служебным положением". При этом в СБУ не подтвердили, но и не опровергли причастность к делу одного из вице-премьер-министров, о чем сообщалось ранее.

Все остальные подробности расследования в ведомстве не сообщили, заявив, что они не подлежат разглашению.

В сообщении спецслужбы, опубликованном и удаленном неделю назад не называлось имя топ-чиновника, о котором идет речь, но наиболее под описание подходит вице-премьер Владимир Кистион, который в свое время работал в Виннице начальником предприятия Винницаводоканал, позже был замом винницкого мэра, а с 2016 года работает вице-премьер-министром. В данный момент Кистион также баллотируется в Верховную Раду по11 округу (часть города Винница и часть Винницкой области).

Сам Кистион назвал информацию об обвинении в хищении госсредств "политическим заказом" и провокацией, к которому причастны "кадры Службы Безопасности Украины, назначенные экс-президентом Петром Порошенко". Об этом Кистион заявил 6 июля на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что никаких производств в отношении него не проводилось.

"Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в соцсетях новости об этой странной ситуации распространяются через паблик под грифом "Реклама", - заявил вице-премьер.

По его словам, таким образом, конкуренты пытаются убрать его с предвыборного поля.

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Источник: korrespondent.net