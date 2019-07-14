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14. 07. 2019

Глава ГФС подал в отставку

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов написал заявление об увольнении. Об этом в воскресенье, 14 июля, Власов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он написал заявление на свое увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже завтра, 15 июля, направит заявление в Кабмин.

"Уважаемый господин президент... пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 13 июля, во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский попросил исполняющего обязанности главы ГФС Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях, а лишь отправил в отпуск.

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Источник: korrespondent.net

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