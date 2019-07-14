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14. 07. 2019

Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Обаме - СМИ

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий назло своему предшественнику Бараку Обаме, пишет Daily Mail 13 июля со ссылкой на письмо подавшего в отставку британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

По данным издания, дипломат связал выход Трампа из ядерной сделки с "личными причинами", поскольку соглашение было подписано при президенте-демократе Обаме, и назвал такое поведение "дипломатическим вандализмом".

В своем письме посол также отмечал, что между ближайшими советниками Трампа имели место разногласия, и у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода из соглашения.

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Газета указывает, что эта телеграмма была отправлена в мае прошлого года, после того как возглавлявший в то время МИД королевства Борис Джонсон попытался отговорить Трампа от выхода из сделки.

Напомним, США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.

В этой связи ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта. . Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

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Источник: korrespondent.net

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