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14. 07. 2019

В Гонконге вновь начались массовые беспорядки

Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга, в результате произошли стычки с полицией, сообщает 14 июля News Asia.

Протестующие собрались в самом густонаселенном округе Гонконга Сатхинь. Активисты попытались перекрыть одну из дорог с помощью импровизированного забора, начались начались столкновения с полицейскими. Последние применили перечный газ.

По данным News Asia, участники акции протестуют против политики властей Гонконга, а также против насилия со стороны полицейских.

EPA

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковой части Китая подозреваемых в совершении преступлений.

Источник: korrespondent.net

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