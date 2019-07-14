В Гонконге вновь начались массовые беспорядки

Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга, в результате произошли стычки с полицией, сообщает 14 июля News Asia.

Протестующие собрались в самом густонаселенном округе Гонконга Сатхинь. Активисты попытались перекрыть одну из дорог с помощью импровизированного забора, начались начались столкновения с полицейскими. Последние применили перечный газ.

По данным News Asia, участники акции протестуют против политики властей Гонконга, а также против насилия со стороны полицейских.

EPA

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковой части Китая подозреваемых в совершении преступлений.

Источник: korrespondent.net