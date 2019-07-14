В Чернобыле нашли радиоактивный грузовик

На территории Чернобыльской зоны отчуждения нашли старый грузовик, излучающий высокий уровень радиации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник 14 июля.

Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Точный уровень радиации, зафиксированный дозиметром рядом с грузовиком, администрация заповедника не называет.

Ранее Корреспондент.net привел рассказы ликвидаторов, сравнивших сериал с реальными событиями. Подробно в материале Чернобыль завершился: правда и вымысел.

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Источник: korrespondent.net