В Чернобыле нашли радиоактивный грузовик

На территории Чернобыльской зоны отчуждения нашли старый грузовик, излучающий высокий уровень радиации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник 14 июля.
Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Точный уровень радиации, зафиксированный дозиметром рядом с грузовиком, администрация заповедника не называет.
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Источник: korrespondent.net
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