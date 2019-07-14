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14. 07. 2019

Россия отказалась обсуждать передачу островов Японии - СМИ

Российская сторона не стала обсуждать с Японией передачу двух из четырех южнокурильских островов - острова Шикотан и группы Хабомаи - в рамках переговоров о заключении мирного договора, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники 14 июля.

Одной из причин отказа стали опасения России в связи с возможным расширением американского военного контингента в рамках японско-американского альянса.

Япония на саммите Большой двадцатки намеревалась достичь определенных договоренностей на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, но Россия настояла, что "декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что на переговорах обсуждается только заключение мира и "каких-либо иных, специализированных" контактов с Японией нет.

Япония также заявляет о своих претензиях на острова Итуруп и Кунашир. В январе 2019 года Kyodo писало, что власти страны намерены отказаться от требований передать эти острова из-за их заведомой нереалистичности.

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Источник: korrespondent.net

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