Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2019, воскресенье, 20:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
14. 07. 2019

Синоптики рассказали, когда вернется летняя жара

Прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но уже к слебующей субботе по всей территории страны снова будет сухо, солнечно и по-летнему жарко, сообщает Укргидрометцентр.

Дожди уйдут с большей части Украины уже к четвергу 18 июля. Осадки выпадут на западе, в центре и некоторых частях севера. На остальной территории будет сухо и солнечно. В дождливых регионах температура будет до +24, на остальной территории воздух прогреется до +25-27 градусов. На юге - до +28.

Лето вернется в пятницу 19 июля. Воздух прогреется еще на 2-3 градуса и практически по всей территории страны будет до 26 градусов тепла, на юге столбики термометров поднимутся до отметки +29. Дождей не будет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.