Эрдоган о С-400: Важнейшая в истории Турции сделка

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 "важнейшим соглашением в истории современной Турции", пишет Газета.Ru 14 июля.

Он сказал, что это соглашение и С-400 помогают стране обеспечить мир и безопасность. При этом Эрдоган отметил, что турецкая сторона не планирует начинать никакие войны.

"Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", - добавил президент Турции.

В декабре 2017 года Турция заключила с Россией сделку о покупке С-400 Триумф на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом.

12 июля этого года в Турции прибыли первые системы С-400. Подробно о том, зачем они Анкаре и почему Америка против, в материале В Турцию прибыли С-400: США обещают отобрать F-35.

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Источник: korrespondent.net