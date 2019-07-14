В Сумской области произошла авария вертолета, в результате которой погиб его пилот, сообщает пресс-служба ГСЧС 14 июля.

Отмечается, что катастрофа произошла сегодня около 15.30 вблизи села Яблочное Великописаревского района.

По данным ГСЧС, вертолет Ми-2 упал во время проведения работ по опрыскиванию полей. Причины падения вертолета выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области упал вертолет, пилот погиб

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился поздно вечером 29 мая. В результате падения вертолета погибли четыре человека. В военной прокуратуре основной версией крушения Ми-8 считают техническую неисправность.

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Источник: korrespondent.net