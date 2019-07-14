Канал 112 Украина отменил показ фильма с Путиным

Телеканал 112 Украина решил не показывать в своем эфире фильм Нерассказанная история Украины режиссера Оливера Стоуна с российским президентом, которого называют "биографом Владимира Путина". На сайте канала говорится, что такую рекомендацию дал Международный редакционный совет.

"Безопасность сотрудников телеканала 112 Украина и сайта 112.ua для нас превыше всего... Кроме того, призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", - приводятся в заявлении слова гендиректора телеканала Егора Бенкендорфа.

В ночь на 13 июля в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание редакции 112 на улице Дегтяревской в Шевченковском районе.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко пригрозил каналу уголовным дело за трансляцию фильма с Путиным.

Ранее сообщалось, что ГПУ открыла два дела на телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с российским каналом.

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Источник: korrespondent.net