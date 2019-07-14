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14. 07. 2019

В Азербайджане древнее дерево упало на туристов

В Азербайджане в городе Шеки ветвь пятисотлетнего платана упала на туристов и придавила 19 человек, пишет Интерфакс 14 июля. Инцидент произошел перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе страны.

Диаметр ветки достигает полуметра. Двое российских туристов были госпитализированы, для их лечения были вызваны специалисты из столицы. 

Ранее сообщалось, что город Шеки вошел в обновленный список всемирного наследия ООН. Подробно о нем в материале Всемирное наследие: чем ЮНЕСКО обновила список.

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Источник: korrespondent.net

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