В Европе ответили на "ядерный" ультиматум Ирана

Германия, Франция и Великобритания призвали Иран соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии 14 июля.

Согласно обнародованному тексту, страны еще в 2018 году выразили сожаление в связи с выходом США из соглашения и введением американских санкций против Ирана, несмотря на то что Тегеран выполнял свои обязательства по договору.

Власти трех стран обеспокоены тем, что ядерная сделка продолжит распадаться из-за санкций США и решения Ирана не выполнять ряд ключевых положений соглашения.

"Мы призываем Иран отменить свои недавние решения по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжат изучение путей диалога по обязательствам Тегерана, в том числе через Совместную комиссию.

Ранее Иран начал обогащать уран выше нормы, одобренной ядерной сделкой. Тегеран предупредил, что будет нарушать и другие положения, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки.

Речь идет о специальном механизме, который этой зимой запустили Германия, Франция и Британия, чтобы обходить американские санкции против Ирана. Об этом подробно в материале Спасение Ирана: как Евросоюз обходит санкции США.

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Источник: korrespondent.net