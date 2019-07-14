В ДТП с главой облорганизации Слуги народа погибла женщина

Глава полтавского отделения партии Слуга народа Алексей Сердюков заявил, что стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом он написал на своей странице в Facebook 14 июля.

"Вчера случилось страшное. За рулем автомобиля был я ... Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно ... У меня перелом таза ... Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки", - написал он.

Сердюков пообещал взять на себя все расходы, связанные с лечением других пострадавших.

Пресс-служба полиции Полтавской области сообщает, что ДТП произошло 13 июля около 18.00 на автодороге Полтава-Диканька" между селами Бричковка и Сорочин Яр.

Столкнулись автомобили Toyota Corolla (два человека) и ВАЗ-21099 (три человека).

"Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Через несколько часов в реанимации скончалась пассажир ВАЗа. Ее 12-летняя дочь - в тяжелом состоянии в реанимации, также в тяжелом состоянии водитель ВАЗ", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда Toyota на встречную полосу.

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Источник: korrespondent.net