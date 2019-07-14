В Госохране отреагировали на ДТП с авто из кортежа



В Управлении государственной охраны официально подтвердили факт ДТП с автомобилем из кортежа президента Владимира Зеленского, произошедшим в Запорожской области. Об этом говорится на странице УГО в Facebook вечером 14 июля.



Отмечается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП.



Ранее в СМИ сообщили, что вероятной причиной аварии могла послужить усталость водителей из-за неукомплектованности штата.



В УГО эту информацию опровергли, заявив, что штат Госохраны укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства.



Автомобиля президента среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Жертв нет.







Напомним, в эти выходные Зеленский отдыхал в Одессе, откуда вылетел в Киев. Сообщалось, что в Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в аварию с участием машин из кортежа Зеленского.

Источник: korrespondent.net