Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2019, понедельник, 00:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
14. 07. 2019

В Госохране отреагировали на ДТП с авто из кортежа


В Управлении государственной охраны официально подтвердили факт ДТП с автомобилем из кортежа президента Владимира Зеленского, произошедшим в Запорожской области. Об этом говорится на странице УГО в Facebook вечером 14 июля.
 
Отмечается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. 
 
Ранее в СМИ сообщили, что вероятной причиной аварии могла послужить усталость водителей из-за неукомплектованности штата.
 
В УГО эту информацию опровергли, заявив, что штат Госохраны укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства.
 
Автомобиля президента среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Жертв нет.


 
Напомним, в эти выходные Зеленский отдыхал в Одессе, откуда вылетел в Киев. Сообщалось, что в Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в аварию с участием машин из кортежа Зеленского.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.