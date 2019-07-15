Вопросы декоммунизации должны решаться на референдумах – Разумков



Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах. Такое мнение в эфире телеканала ICTV вечером 14 июля высказал лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это (решение о переименовании – ред.) должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", – заявил он.

Разумков отметил, что было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум.

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – добавил политик.



Война переименований. Что не так с названием улиц



Напомним, в течение последних четырех лет в Украине были декоммунизированы более 50 тысяч объектов.

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Источник: korrespondent.net