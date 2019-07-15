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15. 07. 2019

Снятый с выборов Куницкий выиграл суд против ЦИК


Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Александра Куницкого от партии Слуга народа. Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 14 июля, сообщил политик на своей странице в Facebook. 

Суд отметил, что решение Центральной избирательной комиссии о снятии Куницкого с выборов по одномандатном избирательном округе №169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Напомним, 11 июля ЦИК отменил регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии Слуга народа Александра Куницкого на выборах в Раду по мажоритарном округе №169 в Харькове. Куницкий и его защита подали апелляцию.

ЦИК получил документы, которые свидетельствуют о факте пересечения границы кандидатом в нардепы границы с паспортом иностранного государства. Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года.

Снятый с выборов "слуга народа" Куницкий с командой ворвался в ЦИК

Напомним, ранее кандидат от Слуги народа Куницкий был внесен в Миротворец. Причиной внесения стало получение второго гражданства в Израиле, а также возможное сотрудничество со спецслужбами РФ.

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Источник: korrespondent.net

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