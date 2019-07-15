Названа причина падения на туристов ветки 500-летнего дерева в Азербайджане

Причиной падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер. Об этом сообщили Интерфаксу в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.
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Источник: korrespondent.net
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