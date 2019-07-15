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15. 07. 2019

Названа причина падения на туристов ветки 500-летнего дерева в Азербайджане


Причиной падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер. Об этом сообщили Интерфаксу в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.
 
"Непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и начавшийся в утренние часы в воскресенье сильный ветер привели к тому, что две ветви Ханской чинары отломались и упали на землю", – сказали в ведомстве.

На Харьковщине дерево упало на отдыхающих, есть жертвы
 
Напомним, 14 июля перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего дерева диаметром 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, среди них были двое россиян. 

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Источник: korrespondent.net

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