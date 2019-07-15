Названа причина падения на туристов ветки 500-летнего дерева в Азербайджане



Причиной падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер. Об этом сообщили Интерфаксу в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.



"Непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и начавшийся в утренние часы в воскресенье сильный ветер привели к тому, что две ветви Ханской чинары отломались и упали на землю", – сказали в ведомстве.



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Напомним, 14 июля перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего дерева диаметром 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, среди них были двое россиян.

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Источник: korrespondent.net